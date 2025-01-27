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Психолог перечислила качества, которые нужны для достижения успеха

Психолог Копнева: для достижения успеха необходим социальный интеллект
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Depositphotos

Достичь в жизни успеха можно не только благодаря знаниям и талантам, но и социальным навыкам. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог-расстановщик Лучия Копнева.

«Это способность распознавать и интерпретировать людские эмоции, а также правильно выражать свои. Также социальный интеллект подразумевает навыки коммуникации, умение сотрудничать и сопереживать», — объяснила Копнева.

Кроме того, по ее словам, для достижения успеха важно быть собранным, уверенным в себе, готовым брать на себя ответственность и принимать трудные решения.

Директор Международного Эриксоновского Университета коучинга Анна Лебедева до этого объяснила, почему достижение целей зачастую не приносит удовлетворения.

Одна из причин, по ее словам, — обесценивание. Мы регулярно ставим новые цели, но забываем наслаждаться процессом, хвалить себя за путь и отмечать успехи, в том числе незначительные. А иногда и вовсе начинаем сравнивать свои результаты с результатами других людей, пояснила специалист.

Ранее россиянам объяснили, как отличить мечту от цели.

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