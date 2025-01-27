Психолог перечислила качества, которые нужны для достижения успеха

Достичь в жизни успеха можно не только благодаря знаниям и талантам, но и социальным навыкам. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог-расстановщик Лучия Копнева.
«Это способность распознавать и интерпретировать людские эмоции, а также правильно выражать свои. Также социальный интеллект подразумевает навыки коммуникации, умение сотрудничать и сопереживать», — объяснила Копнева.
Кроме того, по ее словам, для достижения успеха важно быть собранным, уверенным в себе, готовым брать на себя ответственность и принимать трудные решения.
Директор Международного Эриксоновского Университета коучинга Анна Лебедева до этого объяснила, почему достижение целей зачастую не приносит удовлетворения.
Одна из причин, по ее словам, — обесценивание. Мы регулярно ставим новые цели, но забываем наслаждаться процессом, хвалить себя за путь и отмечать успехи, в том числе незначительные. А иногда и вовсе начинаем сравнивать свои результаты с результатами других людей, пояснила специалист.
Ранее россиянам объяснили, как отличить мечту от цели.