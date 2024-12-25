Россиянам объяснили, как отличить мечту от цели

Мечты, желания и цели — это не одно и то же. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин. Мечта, по его словам, — это абстрактный образ, который не всегда бывает реалистичным.

«Желания могут меняться в зависимости от текущих потребностей: сегодня у вас одно желание, завтра другое. Цель — это конкретный образ результата и примерный план шагов, которые нужно предпринять для ее достижения. Поэтому важно понимать, что вы имеете в виду, когда строите планы», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что зачастую реализации планов мешают ограничивающие убеждения, формирующиеся на основе воспитания, критики, неудачного опыта и так далее. Например, «я не достоин успеха» или «у меня ничего не получится».

Психотерапия помогает выявить негативные установки, оценить их влияние и заменить на позитивные, заключил Хамидуллин.

Психолог Дарья Яушева до этого рассказала, как загадывать новогодние желания.

Она посоветовала следовать SMART-формулировкам, часто используемым бизнесменами. То есть желание должно быть конкретным, измеримым, достижимым, актуальным и ограниченным по времени. Мозг, по ее словам, гораздо лучше реагирует на конкретику.

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