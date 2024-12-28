Россиянам объяснили, почему достижение целей не приносит удовлетворения

Наступило время, когда многие подводят итоги года и ставят перед собой новые цели. И по умолчанию кажется, что их достижение непременно принесет радость. Но в действительности бывает наоборот: цель достигнута, а вместо положительных эмоций — пустота или разочарование. Директор Международного Эриксоновского Университета коучинга Анна Лебедева рассказала «Газете.Ru», почему мы не испытываем радости от исполнения задуманного и как не попасть в эту ловушку достижений.

«Пожалуй, первая причина в том, что зачастую мы ставим перед собой ложные цели. Так происходит, когда мы идем за социально-навязанными ориентирами, которые диктует общество или окружение. В этом случае мы ищем вдохновение снаружи, стремимся к внешним стандартам успеха, а не к тому, что действительно важно для нас. Это и приводит к чувству пустоты после достижения, ведь мы попросту не подумали о себе, не удовлетворили свои внутренние потребности», — объяснила она.

Вторая причина — в обесценивании. Мы регулярно ставим новые цели, но забываем наслаждаться процессом, хвалить себя за путь и отмечать успехи, в том числе незначительные. А иногда и вовсе начинаем сравнивать свои результаты с результатами других людей. Этим мы обесцениваем любые достижения, не даем мозгу вырабатывать дофамин — нейромедиатор, благодаря которому мы испытываем положительные эмоции. Поэтому вместо удовлетворения, получаем внутреннее ощущение равнодушия от сделанного.

«Еще одна причина может крыться в несовпадении «ожидания-реальности». Например, могло казаться, что исполнение цели приведет к невероятному всплеску эмоций, который будет длиться вечно. Однако продолжительность эмоций варьируется у разных людей, в зависимости от обстоятельств. Бывает, что эмоция длится всего несколько секунд, затем ощущение чувства идет на спад», — отметила эксперт.

Чтобы получать радость от достижения целей и тем самым вдохновлять себя на большие результаты, стоит свериться, а ваши ли это цели.

«Для этого ответить на вопросы: вызывает ли сама цель положительные эмоции: чувство энтузиазма, восторга, воодушевления? Какие результаты мне принесет? Соответствуют эти результаты моим ценностям, приоритетам? Происходит ли что-то с телом, когда я думаю о цели (мурашки, дрожь в руках и т.д.)? Или оно никак не реагирует?» — посоветовала эксперт.

Для нашего мозга частота достижения успеха имеет большее значение, чем величина. Если замечать и хвалить себя за все действия, которые приводят к положительному результату в процессе, дофамин будет вырабатываться на всем пути к цели.

Исследования также показали, что интенсивность эмоций снижается медленнее, когда мы сосредотачиваем свое внимание на них, нежели когда внимание отвлекается. Чтобы сфокусироваться на эмоции, после достижения желаемого важно замедлиться и подвести итог. Для этого ответить на вопросы: что я сейчас чувствую? Насколько я счастлив в этот момент? Какое значение для меня имеет достижение этой цели? Сколько всего я узнал/сделал на пути к ней?

«Не стоит сравнивать свой первый шаг с двадцатым шагом другого человека. Особенно если сравнение идет, основываясь лишь на том, что показывают в социальных сетях. Цели помогают нам двигаться вперед и лучше понимать себя. Стоит проводить время в размышлениях о том, что для вас действительно важно, ставить цели, которые соответствуют внутренним желаниям и не забывать хвалить себя даже за маленькие успехи. Это поможет избежать ловушки достижений и наполнить свою жизнь смыслом и радостью», — резюмировала эксперт.

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