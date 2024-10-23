Электросельское хозяйство позволит выращивать растения в космосе и многоэтажках

«Электросельское хозяйство» позволит получать растительную пищу в темноте, используя на 94% меньшую площадь земли. Исследование опубликовано в журнале Joule.

Фотосинтез — химическая реакция, которая обеспечивает существование жизни на Земле. Она протекает в организмах растений и некоторых микробов. Для фотосинтеза нужен свет, энергию которого растение использует для получения кислорода и сахара.

В новом исследовании ученые представили альтернативу фотосинтезу. Они подсчитали, что внедрение нового метода в США могло бы уменьшить площадь необходимой для сельского хозяйства земли на 94%. Поля они предложили заменить многоэтажными зданиями. Метод также может быть использован для выращивания пищи в космосе.

Идея основана на замене углекислого газа, необходимого для фотосинтеза, на ацетат — производное уксусной кислоты. Для производства ацетата они предложили использовать солнечные панели. Затем ацетат будут использовать растения, выращиваемые в воде (гидропонически).

Ацетат используют грибы и водоросли, и ученые пытаются «научить» растения использовать это вещество. У них была эта способность, но они потеряли ее в ходе эволюции. Ученые уже смогли повысить эффективность фотосинтеза в четыре раза (на 4%) и надеются повысить его еще. Также им удалось разработать растения, которые могут использовать ацетат в дополнение к фотосинтезу. Теперь они разрабатывают растения, которые могут получить всю энергию от ацетата.

Ранее ученые получили вещество для защиты растений от засухи.