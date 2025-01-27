В Приднестровье заявили, что готовы взять газ в долг у Молдавии

Приднестровские власти рассчитывают, что Молдавия согласится выделить региону газ в долг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперштаб республики при ее главе Вадиме Красносельском.

«Приднестровье рассчитывает на положительное решение профильной молдавской комиссии, которая сегодня рассматривает вопрос о выделении в долг 3 млн кубометров газа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что газовая компания в Тирасполе в будущем либо вернет полученный объем газа, либо оплатит поставки в полном объеме.

При этом сейчас больницы и школы Приднестровья постепенно переходят на дизельные генераторы. Власти предполагают, что газ в регионе кончится в начале февраля.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

25 января президент Молдавии Майя Санду приезжала в Киев, где обсуждала с украинским лидером Владимиром Зеленским вопросы энергетики, безопасности и евроинтеграции.

Ранее Россия предостерегла Молдавию от использования энергетического кризиса в вопросе Приднестровья.