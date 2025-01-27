Россиянин избил друга и угнал его машину, приревновав к нему девушку

Житель Башкирии избил друга и угнал его машину, приревновав к нему девушку

В Республике Башкортостан житель Гафурийского района предстанет перед судом за похищение человека и угон машины. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, обвиняемый, будучи на службе в армии, узнал об отношениях между своей девушкой и другом.

Мужчина приревновал подругу и назначил приятелю встречу, чтобы решить спор из-за возлюбленной. При встрече в машине оппонент обвиняемый напал на соперника, и, угрожая насилием, завладел его транспортным средством. После этого он вывез друга на окраину поселка, где избил его, а затем забрал его машину.

Ревнивец признал свою вину, его дело направлено на рассмотрение в Гафурийский межрайонный суд.

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