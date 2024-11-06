Россиянин обезобразил супругу, плеснув ей в лицо кислотой

В Сызрани судебные приставы взыскали в пользу покалеченной мужем женщины компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Как уточнили правоохранители, мужчина из ревности плеснул супруге в лицо кислотой и обезобразил ее. Экспертиза квалифицировала полученные женщиной повреждения как тяжелые. Суд назначил агрессору уголовный срок, а также обязал его выплатить компенсацию в размере двух миллионов рублей. Однако осужденный не торопился возмещать убытки.

Тогда пристав возбудил исполнительное производство и наложил арест на принадлежавшую мужчине недвижимость. Только после этого должник исполнил свои обязательства перед потерпевшей.

До этого в Краснодарском крае мужчину, облившего девушку кислотой, посадили на девять лет.

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