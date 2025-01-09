В Алтайском крае ревнивец вонзил отвертку в шею спящего соперника

В Алтайском крае мужчина из ревности воткнул отвертку в шею собутыльника

Житель Алтайского края приревновал сожительницу к собутыльнику и напал на спящего мужчину с отверткой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 53-летний житель Тальменского района встречал Новый год в компании своей сожительницы и общего знакомого. Приятели распивали спиртные напитки, 38-летний гость отправился спать днем 1 января, а хозяин дома продолжил отмечать праздник.

В какой-то момент пьяный сельчанин приревновал свою сожительницу к приятелю, он схватил отвертку и ударил ею в шею спящего собутыльника. Спасти пострадавшего не удалось. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются .

До этого сообщалось, что на Сахалине жителя Читы подозревают в нападении на супругу. 43-летний читинец вышел на прогулку в лесной массив вместе со своей 37-летней женой. В какой-то момент между парой возник конфликт из-за ревности, и мужчина, схватившись за палку, нанес возлюбленной не менее трех ударов по голове. Заметив, что жена не дышит, подозреваемый решил скрыть произошедшее, поэтому бросил пострадавшую в канаву и присыпал сверху ветками.

Ранее россиянин клеил обои с сожительницей и ударил ее ножом.