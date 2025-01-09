Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Алтайском крае ревнивец вонзил отвертку в шею спящего соперника

В Алтайском крае мужчина из ревности воткнул отвертку в шею собутыльника
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Алтайского края приревновал сожительницу к собутыльнику и напал на спящего мужчину с отверткой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 53-летний житель Тальменского района встречал Новый год в компании своей сожительницы и общего знакомого. Приятели распивали спиртные напитки, 38-летний гость отправился спать днем 1 января, а хозяин дома продолжил отмечать праздник.

В какой-то момент пьяный сельчанин приревновал свою сожительницу к приятелю, он схватил отвертку и ударил ею в шею спящего собутыльника. Спасти пострадавшего не удалось. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются .

До этого сообщалось, что на Сахалине жителя Читы подозревают в нападении на супругу. 43-летний читинец вышел на прогулку в лесной массив вместе со своей 37-летней женой. В какой-то момент между парой возник конфликт из-за ревности, и мужчина, схватившись за палку, нанес возлюбленной не менее трех ударов по голове. Заметив, что жена не дышит, подозреваемый решил скрыть произошедшее, поэтому бросил пострадавшую в канаву и присыпал сверху ветками.

Ранее россиянин клеил обои с сожительницей и ударил ее ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами