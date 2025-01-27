Эксперт развеял миф о том, что морозная зима — предвестник жаркого лета

Народная примета о том, что если зима была морозной, то лето будет жарким, и наоборот, не имеет под собой никаких оснований. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил биолог, агроном Михаил Воробьев.

«Вот, была, допустим, зима 1978 года. Очень суровая. До минус 40 доходили морозы. Ну и 1979 год нельзя сказать, что был особенно жарким. Обычное лето было», — привел пример эксперт.

В целом, сложно сказать, каким будет лето в этом году, добавил он.

До этого Воробьев говорил, что главным недостатком теплой зимы является риск возвращения арктического циклона. Специалист пояснил, что пострадать от морозов могут теплолюбивые растения (розы, виноград, европейские сорта ежевики и др.), поскольку они не защищены снежным покровом. При этом в землю впиталось большое количество воды, которая замерзнет с приходом холодов.

27 января ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров в Московской области почти растаял.

Как отмечала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, а окончательное ее наступление прогнозируется в середине марта. Специалист также отметила, что, по предварительным данным, март в столице обещает быть с положительной аномалией.

Ранее синоптик объяснил, чем вызван аномальный температурный режим в Москве.