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Полицейским Британии запретили говорить «черный список» из-за расизма

Daily Telegraph: в Британии запретили полицейским говорить «черный список»
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Reuters

Полицейским графств Бедфордшир, Хартфордшир и Кембриджшир в Великобритании запретили произносить словосочетания «черный список», «паршивая овца» и другие, в которых есть слово «черный» на английском (black — прим. ред.), из-за опасений быть обвиненными в расизме. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph.

По данным издания, для правоохранителей еще в 2023 году выпустили специальную инструкцию, в которой и отмечен запрет на определенные слова.

«Документ... предписывает, что подобные термины показывают определенные группы низшими или высшими по отношению к другим», — говорится в статье газеты.

Помимо прочего, полиции рекомендуют произносить «беременный человек» вместо «беременная женщина» и называть женатых друг на друге граждан не мужем и женой, а партнерами.

В январе сотни жителей Великобритании, работавших или продолжающих работать в ресторанах быстрого питания McDonald's, подали иск против компании. В заявлении отмечается, что более 700 человек в возрасте 19 лет и моложе рассказали, что подвергались дискриминации и домогательствам на рабочем месте. Кроме того, некоторые граждане обвинили бывших или нынешних коллег из McDonald's в расизме.

Ранее в ООН приняли резолюцию России по борьбе с неонацизмом.

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