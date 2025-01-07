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В Великобритании сотни жителей подали иск против McDonald's

Leigh Day: более 700 работников McDonald's в Британии подали иск о дискриминации
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Сотни жителей Великобритании, работавших или продолжающих работать в ресторанах быстрого питания McDonald's, подали иск против компании. Об этом сообщила юридическая фирма Leigh Day.

В заявлении отмечается, что более 700 человек в возрасте 19 лет и моложе рассказали, что подвергались дискриминации и домогательствам на рабочем месте. Кроме того, некоторые граждане обвинили бывших или нынешних коллег из McDonald's в расизме.

«Клиенты <...> обратились в юридическую фирму Leigh Day с просьбой подать судебный иск от их имени. На данный момент в исках фигурируют более 450 ресторанов McDonald's», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что специалисты из Leigh Day планируют добиться от сети ресторанов быстрого питания компенсаций для своих клиентов.

7 января газета The Wall Street Journal написала, что руководство McDonald's отменило установленные до этого целевые «показатели разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков. Как рассказали представители сети ресторанов быстрого питания, впредь компания не будет ставить новые цели по равенству и инклюзивности для своих работников. При этом она продолжит публиковать соответствующие статистические данные.

Ранее в Великобритании подали антимонопольный иск против компании Microsoft.

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