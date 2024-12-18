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В ООН приняли резолюцию России по борьбе с неонацизмом

Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с неонацизмом

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) одобрила резолюцию, предложенную Россией, о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, которая также направлена на противодействие расизму и ксенофобии. Об этом сообщает ТАСС.

За документ проголосовали 119 стран, 53 — против, среди которых Германия, Италия, Канада, США, Украина и Япония. 10 стран воздержались. Соавторами проекта выступили Белоруссия и Туркменистан.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая отметила, что резолюция укрепляет международное сотрудничество в этих вопросах и подчеркивает важность борьбы с нацизмом для ООН. Резолюция существует почти 20 лет, ее поддерживают многие страны, и она включает 74 пункта, осуждающих героизацию нацизма и призывающих к сохранению исторической правды. Заболоцкая также осудила действия западных стран, препятствующих борьбе с данной проблемой.

В конце ноября лидеры Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвали священным долгом своих стран сохранить правду о совместной борьбе с нацизмом и не допустить возвращения нацистской идеологии.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии рассматривают денацификацию символов из-за роста антисемитизма.

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