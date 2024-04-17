Застрявшие в снежном плену автомобилисты на Ямале попали на видео

В ЯНАО автомобилисты оказались в ловушке сильной метели, из-за которой они не могут добраться до города. Кадры опубликовал Telegram-канал «Мой Салехард».

По словам очевидцев, метель застала врасплох водителей в 30 км от Салехарда. Застрявшие автомобилисты вынуждены ожидать приезда экстренных служб. Они пожаловались, что спасатели задерживаются.

«30 км до Салехарда, застряли куча машин, экстренные службы не реагируют», — сообщил очевидец.

До этого стало известно, что на севере Москвы произошло массовое ДТП. По данным агентства СМИ, в аварию попали девять автомобилей. Информации о пострадавших пока не поступало. В результате ДТП образовалась большая пробка. Она протянулась по всему Мурманскому проезду с востока, а со стороны северо-запада — до ВДНХ и дальше. Длина затора превышает три километра.

Ранее водителей предупредили о временном перекрытии движения на участках МКАД.