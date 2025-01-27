Украинца, устраивавшего взрывы в мелитопольском депо, посадили на 20 лет

Южный окружной суд отправил в колонию на 20 лет гражданина Украины Максима Тимофеева, который устраивал взрывы в локомотивном депо в Мелитополе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя инстанции.

«Решением суда он приговорен к 20 годам в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в апреле 2023 года Тимофеев и неназванный террорист забрали из тайника бомбу, проникли в депо и прикрепили взрывное устройство к топливному баку локомотива, после чего скрылись. Произошедший спустя некоторое время взрыв повредил локомотив и пассажирский вагон.

Отмечается, что подсудимый принял участие в нескольких подрывах.

17 января сообщалось, что троих военнослужащих бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Евгения Лавренко, Дмитрия Клусенко и Дениса Федирко приговорили к 24,5 года лишения свободы за обстрел гражданских объектов.

Ранее бывшего охранника Саакашвили, воюющего на стороне ВСУ, внесли в перечень террористов в РФ.