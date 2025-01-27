Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинца, устраивавшего взрывы в мелитопольском депо, посадили на 20 лет

Суд приговорил к 20 годам колонии подрывавшего локомотивы в Мелитополе украинца
close
Depositphotos

Южный окружной суд отправил в колонию на 20 лет гражданина Украины Максима Тимофеева, который устраивал взрывы в локомотивном депо в Мелитополе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя инстанции.

«Решением суда он приговорен к 20 годам в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в апреле 2023 года Тимофеев и неназванный террорист забрали из тайника бомбу, проникли в депо и прикрепили взрывное устройство к топливному баку локомотива, после чего скрылись. Произошедший спустя некоторое время взрыв повредил локомотив и пассажирский вагон.

Отмечается, что подсудимый принял участие в нескольких подрывах.

17 января сообщалось, что троих военнослужащих бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Евгения Лавренко, Дмитрия Клусенко и Дениса Федирко приговорили к 24,5 года лишения свободы за обстрел гражданских объектов.

Ранее бывшего охранника Саакашвили, воюющего на стороне ВСУ, внесли в перечень террористов в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами