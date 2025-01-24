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В туристической отрасли заявили, что россияне «спокойно обойдутся без Анапы»

В альянсе турагентств заявили, что в Анапу поедут те, кому не нужны пляжи
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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил «Газете.Ru», что россияне «спокойно смогут обойтись» без пляжей Анапы в этом году. До этого глава Минприроды сообщил, что пляжи очистят от мазута только к лету 2026 года.

«Россияне обойдутся спокойно без пляжей Анапы один год. Часть людей заберет на себя Крым, часть людей заберет на себя Туапсинский район, Геленджик, Большой Сочи, часть людей поедет в Абхазию, на Каспийское море. Я вам приведу пример – тот же Крым в прошлом году принял не более 6 млн человек, хотя может принять 10 млн. Анапа приняла в прошлом году 4 млн человек. 1,5 млн человек в Анапу все равно приедут – те, кому не нужны пляжи, таких людей много на самом деле. 2,5 млн человек уедут на другие курорты, российские туристы ничего не почувствуют. Поэтому никакой трагедии в том, что в этом году нельзя будет приехать в Анапу, чтобы комфортно купаться, туристическое сообщество не видит», – сказал он.

Глава Минприроды РФ Козлов рассказал на совещании президенту Владимиру Путину, что для восстановления пляжей после столкновения танкеров будет нужно привезти туда около 840 тыс. куб. м песка. Правительство России выделит Краснодарскому краю до 1,5 млрд рублей на возмещение расходов по ликвидации последствий разлива мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: причиной аварии стали сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее в Минприроды раскрыли, кто больше всего пострадал от разлива мазута.

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