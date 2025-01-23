В Госдуме назвали условие для получения маткапитала рожающим на дому

В случае, если женщина спонтанно или сознательно родила ребенка не в медицинском стационаре, она будет обязана незамедлительно вызвать врачей, которые зафиксируют факт появления младенца и осмотрят его. О соответствующих поправках в законодательстве, которые прорабатываются в Госдуме, сообщает «Парламентская газета».

Подчеркивается, что обязательная регистрация новорожденных не только сбережет больше жизней детей и матерей, но и позволит избежать махинаций с материнским капиталом, когда деньги получали на неродившихся детей или предъявляли одного младенца несколько раз.

«Нет ничего сложного в том, чтобы вызвать скорую помощь, если речь не идет, например, о кочевых семьях, но это те малые исключения, которые будут обсуждаться», — сказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Также рассматривается предложение обеспечивать биометрическую идентификацию новорожденных, добавила парламентарий.

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напоминает, что потратить материнский капитал в 2025 году можно на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, ежемесячные выплаты на детей до трех лет семьям с низкими доходами, оборудование для детей-инвалидов, а также на накопительную пенсию одного из родителей.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на 7,3% и составит 676,4 тыс. рублей на первого ребенка, 893,8 тыс. рублей на второго ребенка. На этот же процент будет проиндексирована разница при рождении второго ребенка, если сертификат был уже оформлен на первого ребенка, которая составит 217,4 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме оценили идею увеличить выплату из остатков маткапитала.