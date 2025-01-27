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В Нью-Йорке начались масштабные учения по ядерной безопасности

ФБР предупредило жителей Нью-Йорка о масштабных учениях по ядерной безопасности
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Нью-Йорке начались масштабные учения по ядерной безопасности. Об этом сообщается на сайте Федерального бюро расследований США.

Учения будут проходить с 26 по 31 января. В них будут принимать участие военнослужащие, а также авиация.

«Участниĸи учений будут проводить операции в средствах индивидуальной защиты, чтобы имитировать реалистичные условия. Учения таĸже будут вĸлючать в себя самолеты федеральных, государственных и местных правоохранительных органов», — предупредили общественность в ФБР.

Местных жителей призвали не паниковать. Предупреждается, что мероприятия будут иметь деликатный характер и проходить в закрытом режиме.

До этого США отложили проведение с Южной Кореей учений по ядерному сдерживанию КНДР из-за протестов в Сеуле.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские ученые могут построить ядерную бомбу.

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