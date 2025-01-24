В ЕР заявили о важности взаимодействия со студенческим сообществом

Взаимодействие со студенческим сообществом — одно из важнейших направлений работы «Единой России», заявил на состоявшейся в столичном Музее Победы встрече со студентами - участниками специальной военной операции, представителями «Юнармии» и Министерства науки и высшего образования секретарь Генсовета партии, первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета ЕР напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно называл участников СВО новой элитой страны.

«Вам дальше управлять нашей страной, вести ее вперед, делать ее действительно суверенной, независимой, чтобы было комфортно жить не только вам, но и вашим детям, внукам, всем тем, кто будут после вас», — заявил Владимир Якушев, обращаясь к собравшимся.

Он подчеркнул, что страна вместе с молодежью строит образ будущего и двигается вперед.

Якушев констатировал, что для защитников Родины сейчас создано множество возможностей для развития.

«В стране реализуется программа «Время Героев». Участники СВО с высшим образованием могут участвовать в этой программе. В регионах сейчас запускают аналогичные программы. Призываю в них активно участвовать. А «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» всегда подставят плечо, помогут организационно и технически», — добавил секретарь Генсовета партии.

Он напомнил, что при поддержке «Единой России» в вузах стартовало студенческое инициативное бюджетирование. Оно помогает в реализации лучших студенческих проектов.

«Скоро мы планируем запустить новый проект «ПолитЗавод», который будет вести «Молодая Гвардия». Планируем привлечь молодых людей, которые планируют связать свою жизнь с политикой: сначала с муниципальной, а потом и с большой. Программа имеет определенные образовательные треки, и мы рассчитываем дать молодым людям определенные компетенции, а потом будем их сопровождать», — добавил Владимир Якушев.

Также он отметил активную работу со студентами, которую ведет МГЕР.

Якушев уточнил, что в российских университетах создано 180 ячеек «Молодой Гвардии».

«Планируем расширять наше присутствие, активно и предметно работать с молодыми людьми. Уверен, что эти ячейки станут теми местом сосредоточения наиболее активной молодежи и местом, где будут генерироваться новые идеи и предложения», — сказал Владимир Якушев.