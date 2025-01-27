Экс-начальник УВД российского города внезапно умер в СИЗО

Бывший руководитель УВД подмосковного города Озеры Анатолий Камышов умер в столичном СИЗО. Об этом пишет издание «МК».

«68-летний Камышов умер в СИЗО №4, куда он был помещен после ареста. Около 20:00 он внезапно почувствовал себя плохо. Местные врачи пытались спасти арестанта, но безуспешно. Он умер предположительно от сердечного приступа», — говорится в сообщении.

Следствие считало экс-начальника озерского УВД участником нескольких преступных эпизодов. Правоохранители предполагали, что мужчина может быть причастен к убийству руководителя районной администрации Владимира Сащихина, которого подорвали в его же машине в 2002 году. У Камышова и Сащихина был конфликт, однако доказательств причастности полицейского к покушению не нашли.

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