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Экс-начальник УВД российского города внезапно умер в СИЗО

«МК»: подозреваемый в убийстве главы Озерского района Подмосковья умер в СИЗО
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший руководитель УВД подмосковного города Озеры Анатолий Камышов умер в столичном СИЗО. Об этом пишет издание «МК».

«68-летний Камышов умер в СИЗО №4, куда он был помещен после ареста. Около 20:00 он внезапно почувствовал себя плохо. Местные врачи пытались спасти арестанта, но безуспешно. Он умер предположительно от сердечного приступа», — говорится в сообщении.

Следствие считало экс-начальника озерского УВД участником нескольких преступных эпизодов. Правоохранители предполагали, что мужчина может быть причастен к убийству руководителя районной администрации Владимира Сащихина, которого подорвали в его же машине в 2002 году. У Камышова и Сащихина был конфликт, однако доказательств причастности полицейского к покушению не нашли.

В том же году в авто самого бывшего главы УВД стреляли из гранатомета.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании преступной группировки, состоящей из нескольких фитнес-тренеров и массажиста — охранника стриптиз-клуба. Их заподозрили в похищении и вымогательстве денег у участников СВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Москве продлил арест обвиняемому по делу о подрыве автомобиля военного.

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