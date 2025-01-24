Охранник стрип-клуба и фитнес-тренеры. Что известно о ростовской банде похитителей участников СВО

Несколько фитнес-тренеров и массажист-охранник стриптиз-клуба, представлявшийся бойцом ЧВК «Вагнер», орудовали в составе банды, вымогавший средства у российских военных. К ним отправляли несовершеннолетних девушек, а после требовали деньги за невозбуждение уголовных дел. Злоумышленники вели «бизнес» в Ростовской области и новых регионах, но попались сотрудникам ФСБ. Всех предполагаемых участников ОПГ отправили в СИЗО.

Участников организованной преступной группировки (ОПГ), похищавших участников спецоперации и вымогавших у них деньги, задержали в Ростовской области, сообщило региональное управление ФСБ России. В состав банды входили несколько фитнес-тренеров и мужчина, представившийся бойцом ЧВК «Вагнер». Последний, уроженец ростовского села Крым, в действительности никакого отношения к военной службе не имел, а работал массажистом и охранником в стриптиз-клубе .

С членами банды работали две несовершеннолетние девушки — они писали российским военным, находящимся в Ростовской области, республиках Донбасса и Запорожской области, знакомились и обещали интим.

После этого внезапно появлялись «полицейские» — фитнес-тренеры одного из ростовских клубов, представлявшиеся работниками СОБРа. Они похищали военнослужащих и требовали не менее 3 млн рублей за невозбуждение уголовных дел за связь с малолетними.

Пострадали от действий банды и предприниматели из Ростовской области – у них деньги вымогали за «крышевание».

«Их запугивали с помощью лжебойца ЧВК «Вагнер». Если у подозреваемых возникал какой-то спор с бизнесменом, к нему присылали «бойца» с оружием, который на деле был уклонистом от мобилизации и работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером», — пишет Telegram-канал Baza.

Кроме лже-вагнеровца и «полицейских»-тренеров к жертвам также отправляли «обычного гражданина РФ», который выдавал себя за помощника полпреда президента в новых регионах.

Всех установленных участников группы задержали, сейчас они находятся в СИЗО Ростова-на-Дону. Один из задержанных пытался скрыться, правоохранители задержали его в Москве. Во время обыска у подозреваемых обнаружили и изъяли военную форму с шевронами, травматическое и охолощенное оружие и патроны, стероиды, мобильные телефоны и запрещенные вещества.

«В отношении организатора и еще 10 лиц из числа участников указанной преступной группы СК СУ России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 «Похищение человека», части 3 статьи 163 УК России «Вымогательство»», — уточнили в ФСБ.

По статье о похищении задержанным грозит до 12 лет лишения свободы, а за вымогательство — до 15 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере дохода за период до 5 лет.

Преступления против бойцов СВО

Это не единственный случай, когда участники спецоперации становятся жертвами преступников. В ноябре 2024 таксист из Тобольска приставил к голове военного пистолет и признался в ненависти к ВС России. Тут же добавил, что от него можно откупиться всего за 50 тыс. рублей. Дело получило огласку, и полицейские задержали водителя такси. Ему предъявили обвинение в покушении, суд отправил его в СИЗО до середины января.

В конце того же месяца двоих волгоградцев задержали по подозрению в похищении участника СВО и вымогательстве у него денег. Против них возбудили уголовное дело, суд отправил их в следственный изолятор на два месяца.

«По версии следствия, 22 ноября 2024 года подозреваемые, находясь в автомобиле Toyota Camry на территории Городища, увидев ранее им знакомого участника специальной военной операции, позвали его к автомобилю, после чего с применением физической силы с целью вымогательства у последнего денежных средств затащили его на пассажирское сиденье», — рассказали в пресс-службе Городищенского районного суда.

Воспользовавшись остановкой машины, военный выскочил наружу и забежал в здание ломбарда. Похитители бросились его догонять, но оставили это дело, потому что их преступные действия стали явными для посторонних.

Днем 23 января суд продлил срок ареста мужчин. Они пробудут под стражей до 23 февраля.