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Ночь на 26 января в Москве стала рекордно теплой за почти 40 лет

Синоптик Поздняков: ночь на воскресенье в Москве стала рекордно теплой с 1986 года
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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Температура воздуха в ночь на 26 января в Москве обновила рекорд 1986 года, воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до +1,1°C. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«На ВДНХ минимальная температура воздуха составила +1,1°C, а прежний рекорд по теплу со значением +1°C был в 1986 году. Только на отдельных станциях в начале ночи слегка подмораживало», — написала она.

Синоптик уточнила, что к 9 утра на всей территории Москвы температура стала положительной. 27 января ожидается рекорд дневной температуры.

До этого Гидрометцентр России сообщил, что в Москве 26 января ожидается облачная погода, дождь со снегом и местами гололедица. По данным синоптиков, днем в столице будет от +2°С до +4°С. В ночь на 27 января похолодает до +1°C.

Тем временем эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин предупредил, что зимы в Москве через 40-50 лет потеплеют еще примерно на три градуса. Некоторые из них, добавил он, возможно, будут совсем без снега.

Ранее ученые спрогнозировали, какой будет погода в России в течение всего 2025 года.

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