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Стало известно, какие товары могут изъять у туристов по прилете в Россию

Турэксперт Горин: колбасу из Европы могут изъять у туристов по прилете в Россию
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Shutterstock

При въезде в Россию из Европы у туристов могут изъять молочную и мясную продукцию. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, данные ограничения ввели в стране по эпидемиологическим соображениям, поэтому они носят временный характер. Он уточнил, что это касается даже небольшого кусочка колбасы и сыра. При этом в России действуют и постоянные таможенные правила ввоза товаров, которые касаются запрета на ввоз незадекларированного товара.

«Без декларации можно ввозить товары для личного пользования стоимостью до $10 тыс. и весом не более 50 кг. Все остальные вещи нужно декларировать. В случае нарушения этих правил последует уже определенная ответственность, в частности изъятие и штрафные санкции», — предупредил Горин.

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. Согласно заявлению службы, сертификация всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от них, была приостановлена с 20 января. Такое решение было принято, исходя из принципов предосторожности. Также будет приостановлена сертификация транзита таких товаров по российской территории в третьи страны.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если таможня требует доплаты за ввезенное «в серую» авто.

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