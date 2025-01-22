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Россиянам рассказали, что делать, если таможня требует доплаты за ввезенное «в серую» авто

Юрист Руденко: у таможни могут возникнуть претензии к машинам из «серого ввоза»
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Нина Зотина/РИА Новости

В течение трех лет после ввоза машины в страну таможня имеет право проверить документы и сведения. Об этом журналу «За рулем» рассказал руководитель практики таможенного права, Адвокатское бюро «РИ-Консалтинг» Денис Руденко.

«Вне зависимости от того, в какой из стран Таможенного союза был оформлен в таможенном отношении автомобиль и затем ввезен в Россию, наша таможня имеет право на проверку достоверности заявленных декларантом сведений при его оформлении», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, на размер таможенных платежей, подлежащих уплате при оформлении автомобиля, влияет таможенная стоимость. При этом платить должны декларанты и их уполномоченные представители. Солидарная обязанность по уплате может возникнуть у лица, которое приобрело на таможенной территории РФ в собственность оформленный в таможенном отношении автомобиль, в случае если лицо знало о незаконности ввоза автомобиля.

Руденко также сообщает, что доплачивать таможенные платежи в составе утилизационного сбора при ввозе автомобиля, растаможенного в стране – члене ЕАЭС, должен человек, который ввозил машину в Россию.

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