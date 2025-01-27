Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье задержали мужчину, который поджигал вышки для украинских спецслужб

Mash: гражданина Казахстана задержали за поджог сотовых вышек по заданию СБУ
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Гражданина Казахстана задержали в Подмосковье за поджог вышек сотовой связи. Об этом сообщил Mash.

По данным канала, 44-летний Виталий Бойко действовал по заданию украинских спецслужб. Ему в соцсетях написали неизвестные, которые пообещали заплатить по 40 тыс. рублей за поджог вышек связи.

В итоге мужчина поджег четыре оборудования мобильных операторов в Щелково и Лосино-Петровском. Сумма ущерба достигла 4 млн рублей.

Его задержали и возбудили дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. Пироману грозит до пяти лет тюрьмы.

Также выяснилось, что на родине Бойко уже имел судимость за расправу над человеком. Он переехал в Россию, но нигде не зарегистрировался и работу не нашел.

До этого в Адыгее сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Краснодара, которых подозревают в причастности к поджогу сотовой станции. По версии следователей, в августе прошлого года 16-летний и 19-летний парни за вознаграждение от неизвестных подожгли базовую сотовую станцию в поселке Тлюстенхабль. Приятели сняли свои действия на видео и отправили ролик заказчику, а он заплатил им деньги.

Ранее в Краснодаре мужчина устроил крупный пожар на центральной улице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами