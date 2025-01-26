В Краснодаре неизвестный устроил крупный пожар на центральной улице

Неизвестный поджег три ресторана на центральной улице Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, масштабный пожар произошел около 22:20 мск на улице Красная в заведении «МясоLove». Люди допускают, что его мог устроить посетитель.

Собеседники SHOT рассказали, что вечером 25 января в заведение зашел неизвестный мужчина в камуфляже. Он бросил свой рюкзак на пол и убежал. В это время сумка загорелась, и пламя начало стремительно распространяться по помещению. Посетители и работники кафе самостоятельно покинули здание. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, в 22:50 мск загорелся ресторан «Гусь» на Северной улице. Заведение находится в семи минутах ходьбы от «МясоLove». Персонал самостоятельно потушил возгорание, обошлось без пострадавших.

Еще один пожар произошел около 23:30 мск в ресторане «Бумбараш» на Красной улице. Сотрудники заведения также смогли ликвидировать возгорание своими силами. В настоящее время подтвержденных данных о поджогах нет. На местах происшествий работают специалисты МЧС.

23 января пожар произошел в одном из ресторанов Краснодара на улице Зиповской. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что горит крыша трехэтажного здания. Силами 50 специалистов и 16 единиц техники удалось локализовать пожар на площади 600 кв. м.

Ранее в Новой Москве подожгли два автомобиля.