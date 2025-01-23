Врач объяснил, как распознать у себя заболевания по цвету языка

Посещать стоматолога для профилактических осмотров важно дважды в год. Дело не только в лечении кариеса или заболеваний десен: стоматолог может распознать первые признаки системных заболеваний и порекомендовать обратиться к специалистам других направлений. Это возможно благодаря тому, что такие заболевания нередко отражаются на состоянии зубов, десен и языка, рассказал «Газете.Ru» Магомед Дахкильгов, главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

«Язык — один из органов, который может рассказать о здоровье больше, чем вы думаете. Белый налет нередко указывает на грибковую инфекцию или обезвоживание (дегидратацию). Однако он также может появляться из-за недостаточной гигиены полости рта. Не забывайте, что язык, как и зубы, нужно чистить два раза в день — утром и вечером. Для этого можно использовать обычную зубную щетку, специальные скребки или щетки, у которых на обратной стороне есть накладки для чистки языка», — объяснил он.

Многое о здоровье может рассказать и текстура языка. В норме его поверхность включает как гладкие участки, так и зоны с сосочками, которые отвечают за восприятие вкуса. Однако трещины и бороздки могут быть признаком дефицита питательных веществ, что также влияет на состояние организма в целом.

«Увеличенный, опухший язык может указывать на гипотиреоз (недостаточность гормонов щитовидной железы из-за нарушений работы эндокринной системы) или аллергическую реакцию. Аллергия опасна тем, что в некоторых случаях может привести к развитию отека Квинке или анафилактического шока — состояний, угрожающих жизни», — сказал врач.

Язвы или пятна на языке могут быть симптомами инфекции, аутоиммунных заболеваний или, в редких случаях, — рака. Жжение или боль бывают признаками дефицита витаминов, гормональных нарушений или диабета.

«Отдельное внимание стоит уделить цвету языка. Этот метод диагностики использовался еще в античные времена. У здорового человека язык имеет насыщенный розовый цвет. Бледный оттенок может говорить о нехватке железа или анемии, а ярко-красный — о дефиците витаминов или повышенной температуре тела.

Белый язык чаще всего связан с накоплением налета, который возникает при грибковой инфекции или обезвоживании. Последнее особенно опасно, поскольку снижает уровень слюноотделения, что ухудшает естественное очищение полости рта от налета и патогенной микрофлоры», — подчеркнул он.

Черный «волосатый» язык может быть признаком плохой гигиены, побочным эффектом приема антибиотиков или симптомом грибковой инфекции (например, кандидоза), бактериальных инфекций, сухости во рту (ксеростомии), диабета или даже ВИЧ. К счастью, такого рода изменения часто временные и устраняются при правильной гигиене и лечении.

Желтый оттенок языка может сигнализировать о нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, печени или желчного пузыря. Иногда он указывает на дисбактериоз полости рта, обезвоживание, дыхательные инфекции или грибковые заболевания.

«Однако не стоит сразу паниковать: в большинстве случаев изменения внешнего вида языка связаны с недостаточной гигиеной, скоплением налета или вредными привычками, такими как курение, употребление алкоголя или использование вейпов. По результатам осмотра стоматолог может порекомендовать обратиться к врачу другой специализации. Поэтому не забывайте посещать стоматолога каждые полгода», — резюмировал он.

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