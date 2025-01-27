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Стало известно, почему в России вырос спрос на молодых соискателей

Специалист Бобкова: компании стали лояльнее относиться к работникам без опыта
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mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

Дефицит кадров повлиял на то, что работодатели стали больше интересоваться молодыми соискателями. Об этом kp.ru рассказала карьерный консультант Галина Бобкова.

Она отметила, что их стали активнее приглашать на работу в сфере административного персонала, розничной торговли, услуг, общепита и туризма. Кроме того, высокая потребность в кадрах есть в сфере доставки. Эксперт уточнила, что теперь многие компании стали лояльнее относиться к начинающим специалистам без опыта работы.

«Молодые сотрудники — это не монолитный слой. Среди них есть как вполне ответственные ребята, так и наоборот. Чтобы понимать, можно ли доверять сотруднику серьезное задание, нужно смотреть на конкретного человека. Но в целом поколение зумеров отличается большей внутренней свободой и тем, что быстрее теряет интерес к работе, смысла которой не понимает и не разделяет. Поэтому работодателям надо что-то постоянно изобретать и предлагать, чтобы мотивировать ребят и поддерживать в них этот огонек», — добавила Бобкова.

Замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков до этого говорил, что в России не нужны квоты в компаниях на трудоустройство молодых выпускников вузов. По его словам, работодатели и так берут начинающих специалистов без опыта, просмотры их резюме за год выросли более чем вдвое.

Ранее карьерный консультант рассказала о плюсах и минусах работы на удаленке.

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