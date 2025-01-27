Стало известно, почему в России вырос спрос на молодых соискателей

Дефицит кадров повлиял на то, что работодатели стали больше интересоваться молодыми соискателями. Об этом kp.ru рассказала карьерный консультант Галина Бобкова.

Она отметила, что их стали активнее приглашать на работу в сфере административного персонала, розничной торговли, услуг, общепита и туризма. Кроме того, высокая потребность в кадрах есть в сфере доставки. Эксперт уточнила, что теперь многие компании стали лояльнее относиться к начинающим специалистам без опыта работы.

«Молодые сотрудники — это не монолитный слой. Среди них есть как вполне ответственные ребята, так и наоборот. Чтобы понимать, можно ли доверять сотруднику серьезное задание, нужно смотреть на конкретного человека. Но в целом поколение зумеров отличается большей внутренней свободой и тем, что быстрее теряет интерес к работе, смысла которой не понимает и не разделяет. Поэтому работодателям надо что-то постоянно изобретать и предлагать, чтобы мотивировать ребят и поддерживать в них этот огонек», — добавила Бобкова.

Замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков до этого говорил, что в России не нужны квоты в компаниях на трудоустройство молодых выпускников вузов. По его словам, работодатели и так берут начинающих специалистов без опыта, просмотры их резюме за год выросли более чем вдвое.

Ранее карьерный консультант рассказала о плюсах и минусах работы на удаленке.