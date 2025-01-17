Карьерный консультант рассказала о плюсах и минусах работы на удаленке

Формат работы на удаленке позволяет работодателям сэкономить на аренде офисных помещений и других расходах, связанных с содержанием офиса. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала карьерный консультант Анна Мухина.

Сами сотрудники, по ее словам, могут работать в более комфортных условиях, гибко планировать свой график и совмещать работу с личной жизнью. К недостаткам такого формата эксперт отнесла то, что работникам может быть сложно поддерживать связь с коллегами и руководством, а также соблюдать рабочий график.

«Все-таки надо общаться с коллективом. А только через экран — это не то. Какой-то смешанный график должен быть: два через два или два дня в неделю в офисе, три удаленно или наоборот — это, наверное, как раз такой компромисс», — сказала Анна Мухина.

Исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что каждый четвертый — 26% — россиянин заявил, что уже занят на подработке. Из них 50% подрабатывают удаленно, а наиболее популярными профессиями неполной занятости оказались редактор/копирайтер (15%) и разработчик (14%).

Ранее россиянам рассказали о самых востребованных специалистах на удаленке.