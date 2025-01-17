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В России вдвое вырос интерес работодателей к специалистам без опыта

Замгендиректора «Работа.ру» Ветерков: спрос на молодежь без опыта вырос вдвое
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Shutterstock/Ground Picture

В России не нужны квоты в компаниях на трудоустройство молодых выпускников вузов. Работодатели и так берут начинающих специалистов без опыта, просмотры их резюме за год выросли более чем вдвое, заявил НСН замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

О необходимости ввести квоты для работодателей на молодых специалистов до этого заявили в Госдуме. Предлагалось, в частности, отвести для них минимум 1% вакансий при численности штата в сто человек. Однако такие меры не нужны с учетом интереса компаний к молодым сотрудникам, считает Ветерков.

«Это связано с дефицитом кадров, работодатели все чаще открывают резюме выпускников без опыта. Количество открытий резюме таких специалистов за 2024 год выросло более чем в два раза», — подчеркнул он.

Важно учитывать перенасыщение рынка труда определенными специалистами — к примеру, наблюдается избыток юристов, экономистов, бухгалтеров. В таком случае никакие квоты решить проблему их трудоустройства не помогут, считает эксперт. Никто не будет увольнять опытного сотрудника просто ради закрытия квоты. При этом в других сферах наоборот наблюдается дефицит — к примеру, не хватает менеджеров по продажам.

В сфере рабочих специальностей квоты также не нужны — здесь острым остается вопрос дефицита кадров, найти работу можно даже без опыта, добавил специалист. К примеру, каменщикам на стройке сейчас предлагают зарплату от 250 тыс. рублей.

С ненужностью квот и отсутствием проблемы поиска работы у молодежи согласился президент сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров. Идею депутатов он назвал бредовой — по его словам, рынок труда «впитывает все», что выпускает система образования.

Ранее стало известно, что для российской молодежи возможность самореализации оказалась важнее зарплаты.

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