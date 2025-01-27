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Названа предварительная причина пожара в ростовском СИЗО

РИА Новости: короткое замыкание стало причиной пожара в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
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Shutterstock

По предварительным данным, пожар в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону случился из-за короткого замыкания. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Огонь оперативно потушили на площади около 5 квадратных метров, никто не пострадал. По информации регионального ГУФСИН, сейчас учреждение работает в штатном режиме. Организована проверка.

Пожар в российском СИЗО начался 27 января утром. Очаг был в одном из помещений административного здания.

Ростовское СИЗО не раз оказывалось в центре внимания. Например, в июне прошлого года обвиняемые, содержащиеся в этом же изоляторе, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников были ликвидированы силовиками, а сотрудники, находившиеся в заложниках, — освобождены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Позже СМИ писали, что осужденный по кущевскому делу член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз содержался в привилегированных условиях в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. ГУФСИН России по Ростовской области в связи с этим провел проверку.

Ранее в Ингушетии десятки тысяч жителей остались без электричества из-за пожара.

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