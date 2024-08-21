ФСИН ответила на сообщения об «отпуске» члена банды «Цапков» Цеповяза в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла информацию о том, что осужденный по кущевскому делу член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз содержался в привилегированных условиях в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В связи с публикацией в сети интернет информации о том, что Вячеслав Цеповяз более двух лет находился в ростовском следственном изоляторе и содержался в привилегированных условиях, ГУФСИН России по Ростовской области проведена проверка достоверности указанных сведений», — сказали во ФСИН.

Там заявили, что распространяемые данные не соответствуют действительности.

В службе отметили, что условия содержания Цеповяза в следственном изоляторе соответствовали требованиям законодательства. Во ФСИН также подчеркнули, что в камере, где содержался осужденный, не было запрещенных предметов и продуктов питания.

20 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что Цеповяз устроил себе двухгодичный «отпуск» в ростовском СИЗО-1, в его камере нашли плазменный телевизор и красную икру.

По данным канала, в ростовский следственный изолятор Цеповяз приехал на время, пока рассматривалась апелляция по его приговору, однако он остался там на два года. Несмотря на то, что в камере он должен был находиться один, вместе с ним там пребывал бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

Также SHOT выяснил, что Цеповязу и Майеру позволяется регулярно посещать бани.

Ранее родственника Цеповяза заподозрили в покупке за 10 тыс. рублей компании стоимостью 270 млн рублей.