Родственника Цеповяза заподозрили в покупке за 10 тыс. рублей компании стоимостью 270 млн рублей

Новым фигурантом дела о мошенничестве при покупке агрокомплекса «Север Кубани» может стать Иван Стришний — брат бывшей жены одного из главарей банды Цапков Вячеслава Цеповяза, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Следственном комитете.

«Проверяется версия, согласно которой Иван Стришний выкупил 100% акций агропредприятия «Север Кубани» за 10 тыс. рублей при стоимости компании в 270 млн рублей, подделав подписи», — сообщил источник..

По версии следствия, члены банды уговорили юриста «Севера Кубани» подделать подпись собственницы предприятия Екатерины Сеховой. В результате Андрей Цеповяз — брат Вячеслава — занял кресло гендиректора компании, а Стришний стал ее совладельцем.

Банда Сергея Цапка действовала в станице Кущевской Краснодарского края более десяти лет — с 1998 по 2010 год. За это время участники организованной преступной группировки убили по крайней мере 19 человек. После расправы над семьей фермера Сервера Аметова, в ходе которой были убиты 12 человек, бандитов арестовали и приговорили к длительным срокам лишения свободы.

Ранее членов банды Цапков заподозрили в убийстве главы Кущевского района. (https://www.gazeta.ru/social/news/2021/06/19/n_16128356.shtml)