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Аномально теплая погода сохранится на 75-85% территории РФ до конца января

Вильфанд: на 75-85% территории РФ температура будет выше нормы до конца января
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Агентство «Москва»

До конца января на 75-85% территории России температура воздуха будет превышать норму. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Усредненная температура за период с 27 по 31 января на востоке Центрального федерального округа и в Поволжье будет превышать норму на 12 градусов. На юге европейской России аномалии будут — [температура] на 8 градусов выше нормы, на севере — на 6-8 градусов», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что очаг холодной температуры будет наблюдаться только на территориях Колымского края и Чукотского автономного округа. По его словам, там по ночам ожидается до -45°C.

25 января Вильфанд сообщил, что первый месяц 2025 года может стать самым теплым в истории метеорологических наблюдений. На данный момент самым теплым считается январь 2020 года — тогда среднемесячная температура составила около 0°C.

Ранее российские ученые предсказали погоду в России в течение 2025 года.

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