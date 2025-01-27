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В Иркутске несовершеннолетних осудили за похищение человека по указанию наркодилера

Троих жителей Иркутска осудили за похищение человека по указанию наркодилера
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор троим несовершеннолетним местным жителям, которые похитили человека по заданию оператора интернет-магазина по торговле наркотиками. Об этом сообщается в Telegram-канале судов региона.

Установлено, что оператор интернет-магазина по продаже наркотиков привлек жителя города для их незаконного сбыта. За вознаграждение мужчина должен был получить наркотики из закладок, расфасовать их и сбыть, однако он присвоил себе запрещенные вещества.

После этого наркодилер решил наказать сбытчика. Он поручил троим несовершеннолетним иркутянам применить насилие к мужчине, получить от него извинения на камеру. Для этого они вооружились топором и пневматическим пистолетом. Злоумышленники похитили сбытчика, избили его, несколько раз выстрелили в него, а также отрубили ему палец. Затем они заставили мужчину извиниться на камеру.

Двоих подсудимых признали виновными по п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека в составе группы с применением насилия предметами в качестве оружия из корыстных побуждений), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Их приговорили к 2 годам 10 дням лишения свободы в колонии общего режима. На момент вынесения приговора они достигли восемнадцатилетнего возраста.

Третий соучастник получил два года заключения за похищение человека. Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

24 января сообщалось, что в Магнитогорске мужчина решил пойти в армию, но купил наркотики и попал в колонию.

Ранее россиянин накачал девятилетнюю девочку наркотиками и три часа издевался над ней.

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