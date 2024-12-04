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Россиянин накачал девятилетнюю девочку наркотиками и три часа издевался над ней

В Красноярске мужчина три часа истязал девочку, вколов ей наркотик

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Красноярске 11 декабря вынесут приговор местному жителю, который попросил воды у девятилетней девочки, накачал ее наркотиками и истязал в течение трех часов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

По данным следствия, в ноябре 2023 года, обвиняемый в состоянии наркотического опьянения зашел в подъезд за девятилетней девочкой. Злоумышленник попросил у ребенка воды, школьница пустила его в квартиру.

В течение трех часов мужчина удерживал ребенка, накачал девочку наркотиками и издевался над ней. Происходящее он снимал на видео. Как о произошедшем стало известно — в пресс-службе судов не уточнили, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержали.

Было возбуждено уголовное дело, суд над россиянином проходит в закрытом режиме, он обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса, 11 декабря ему будет вынесен приговор.

Известно, что мужчина ранее был судим за насильственные действия сексуального характера против ребенка. По данным «НГС», прошлое преступление он совершил в отношении мальчика, обвиняемый зашел в подъезд за ним, чтобы украсть смартфон. В процессе он раздел несовершеннолетнего, тогда злоумышленника спугнул случайный прохожий.

Ранее в Ленобласти мигрант надругался над 13-летним ребенком в квартире.

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