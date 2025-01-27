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В Чикаго прошли рейды против нелегальных мигрантов

Правоохранительные службы провели рейды в Чикаго против нелегальных мигрантов
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Shutterstock

Американские правоохранительные органы провели серию арестов нелегальных мигрантов в Чикаго. Об этом, ссылаясь на Иммиграционную и таможенную службу США (ICE), сообщает газета Chicago Sun-Times.

В операциях против мигрантов, кроме сотрудников ICE, участвовали агенты Федерального бюро расследований (FBI), Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA), Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) и Службы федеральных маршалов (USMS). Рейды контролировали ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов при администрации Дональда Трампа Томас Хоман и исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора США Эмиль Боув.

26 января Хоман заявил, что успех вводимых Трампом мер по массовой депортации мигрантов из страны будет зависеть от конгресса США.

Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Политик угрожал установить режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направить туда войска. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда и объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Она предписывает просителям убежища ждать решение по их делам в Мексике, а не в США.

Ранее стало известно, что власти США планируют засыпать тайный туннель между Мексикой и США.

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