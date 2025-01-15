В Британии тысячи украинских беженцев могут стать безработными

Telegraph: в Британии до 20 тысяч украинских беженцев могут лишиться работы

В Великобритании до 20 тысяч украинских беженцев могут лишиться работы из-за новых правил продления визы. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Украинские беженцы в Великобритании теряют работу, поскольку их визы нельзя продлить ранее чем за месяц до истечения срока их действия», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что занятость 15% беженцев оказалась под угрозой из-за системы продления разрешения на пребывание в стране.

По последним данным, в Великобритании находятся свыше 218 тысяч граждан Украины.

Незадолго до этого издание «Страна.ua» писало, что количество граждан Украины, не вернувшихся в страну из-за границы, в 2024 году выросло втрое. В прошлом году на Украине не вернулись 443 тыс. человек. В 2023 году разница между уехавшими и вернувшимися была 134 тыс. человек.

26 декабря научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк заявил, что большинство беженцев, уехавших с Украины после начала боевых действий, не вернется домой.

Ранее украинские беженцы объяснили, почему граждане Украины не хотят воевать и бегут из страны.