Американские силовики захватили корабль с русским экипажем

Mash: силовики из Испании и США захватили корабль с русским экипажем

Военнослужащие Военно-морских сил Испании и сотрудники Федерального бюро расследований США в нейтральных водах у берегов Португалии высадились на борт контейнеровоза Baltic Summer и задержали российских моряков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«На борт высадилось около 20 спецназовцев, контейнеровоз оттащили в порт Виго. Силовики вели себя вызывающе: угрожали подкинуть наркотики, отпускали расистские шуточки по поводу выходцев из СНГ и размахивали оружием перед лицами моряков», — говорится в сообщении.

Корабль шел из порта Пуэрто-Боливар (Эквадор) в Санкт-Петербург под багамским флагом. Силовики заподозрили, что судно перевозило контрабанду из Южной Америки.

По данным Mash, россиянам не дали вызвать консула, силовики «перевернули весь корабль» и пытались заставить капитана поставить подпись на чистом листе. Моряков трое суток держали в порту.

«Но не смогли ни к чему придраться — на борту не нашли никакой запрещенки. Сейчас всех 23 моряков должны отпустить в порт назначения», — добавили авторы Telegram-канала.

В начале января сообщалось, что у берегов Сомали в Красном море неизвестные предприняли попытку взять судно на абордаж. Позднее стало известно о проникновении на борт судна пяти или шести неизвестных вооруженных лиц.

Ранее европейские военные отбили корабль, захваченный пиратами.