Европейские военные отбили корабль, захваченный пиратами

Европейские военные в Индийском океане отбили у сомалийских пиратов грузовое судно Basilik, которое шло из Гамбурга. Об этом сообщили в командовании военно-морской операции ЕС «Аталанта», передает Telegram-канал «Bild на русском».

Патрульный военный корабль операции «Аталанта», миссией которой является борьба с пиратством, получил сигнал бедствия с судна и прибыл на помощь.

Военные в ходе операции спустились на корабль с вертолета и освободили само судно и 17 членов экипажа из плена.

В результате нападения пиратов был ранен один член экипажа, ему оказали медицинскую помощь прямо на корабле.

Грузовое судно Basilik длиной около 160 метров принадлежит судоходной компании Hamburg Minship, оно шло под флагом Либерии.

30 марта сообщалось, что корабли ВМС Индии освободили захваченное пиратами иранское судно «Аль-Камбар» в Аравийском море. На судно проникли девять вооруженных пиратов, которые взяли в заложники 23 члена экипажа. Спустя примерно 12 часов индийские военные вынудили их сдаться.

Ранее корабли ТОФ отработали бои с пиратами.