Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европейские военные отбили корабль, захваченный пиратами

Военные ЕС освободили захваченное сомалийскими пиратами грузовое судно

close
100%
Mowliid Ibdi/AP

Европейские военные в Индийском океане отбили у сомалийских пиратов грузовое судно Basilik, которое шло из Гамбурга. Об этом сообщили в командовании военно-морской операции ЕС «Аталанта», передает Telegram-канал «Bild на русском».

Патрульный военный корабль операции «Аталанта», миссией которой является борьба с пиратством, получил сигнал бедствия с судна и прибыл на помощь.

Военные в ходе операции спустились на корабль с вертолета и освободили само судно и 17 членов экипажа из плена.

В результате нападения пиратов был ранен один член экипажа, ему оказали медицинскую помощь прямо на корабле.

Грузовое судно Basilik длиной около 160 метров принадлежит судоходной компании Hamburg Minship, оно шло под флагом Либерии.

30 марта сообщалось, что корабли ВМС Индии освободили захваченное пиратами иранское судно «Аль-Камбар» в Аравийском море. На судно проникли девять вооруженных пиратов, которые взяли в заложники 23 члена экипажа. Спустя примерно 12 часов индийские военные вынудили их сдаться.

Ранее корабли ТОФ отработали бои с пиратами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами