У берегов Сомали произошла попытка абордажа

У берегов Сомали в Красном море неизвестные предприняли попытку взять судно на абордаж. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) на своем сайте.

«UKMTO получил информацию об инциденте в 460 морских милях (около 850 км. — «Газета.Ru») к востоку от Эйля, Сомали. <..> Судам рекомендуется следовать с осторожностью и докладывать UKMTO о любой подозрительной деятельности», — заявили в центре.

Позднее стало известно о проникновении на борт судна пяти или шести неизвестных вооруженных лиц.

19 декабря представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед Абдель Салям заявил о намерении совершать атаки на коммерческие суда в акватории Красного моря каждые 12 часов.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний.

Операция получила название «Страж процветания». В ней будут участвовать сразу множество государств, в том числе Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бахрейн и Сейшельские острова.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.