Прописавшего фигурантов дела «Крокуса» жителя Твери частично освободили от наказания

Суд частично освободил от наказания жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно прописал в своем жилье фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.

Согласно документу, мужчину освободили от наказания по 13 эпизодам. Причиной тому послужило истечение сроков давности.

Также суд назначил штраф в 100 тысяч рублей по еще одному эпизоду. Однако он был снижен до 50 тысяч рублей, так как обвиняемый ранее содержался под стражей.

Адвокат оспорил наказание по оставшемуся эпизоду.

Накануне Ашуров был признан виновным по 14 эпизодам. В апреле прошлого года житель Твери был арестован по обвинению в регистрации в своей квартире братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Ашуров в полном объеме тогда признал свою вину, но против ареста возражал. Адвокат обвиняемого обжаловал приговор.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате нападения пострадали 550 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее Бастрыкин рассказал о финансовых связях в деле о теракте в «Крокусе».