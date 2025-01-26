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Прописавшего у себя фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признали виновным

РИА: прописавший у себя фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признан виновным
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РИА Новости

Суд признал виновным жителя Твери Салохиддина Ашурова, фиктивно зарегистрировавший в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, которые выступают фигурантами по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», по 14 эпизодам. Такая информация следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Из судебных материалов следует, что Ашуров «признан виновным в том, что он совершил 14 эпизодов фиктивной регистрации граждан РФ по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

23 апреля Московский районный суд Твери оставил под арестом Ашурова, который фиктивно зарегистрировал в своей квартире братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов уголовного дела о теракте в московском «Крокус Сити Холле». Ему вменяется фиктивная регистрация по адресу своего проживания зарубежных граждан. Ашуров в полном объеме признал тогда свою вину, но против ареста возражал. Адвокат обвиняемого обжаловал приговор.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате нападения пострадали 550 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее Бастрыкин рассказал о финансовых связях в деле о теракте в «Крокусе».

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