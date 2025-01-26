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В РПЦ назвали женское священство модным политическим трендом

Кипшидзе сообщил, что женское священство является модным политическим трендом
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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Институт женского священства является модным политическим трендом, который не принесет пользы. Об этом сообщил заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире телеканала «Россия-24».

«Многие христианские общины, прежде всего протестантские, создали у себя институт женского священства <…> только потому, что это было модным политическим трендом», — отметил он.

Кипшидзе обратил внимание на то, что если церковь меняет свои многовековые традиции, то это не может принести пользы. Церковь не является политической партией, которая должна идти на поводу избирателей, добавил он.

В ноябре прошлого года Кипшидзе заявил, что при отборе кандидатов на руководящую должность нужно учитывать их семейное положение. Если у кандидата не получилось создать собственную семью, то под вопросом оказывается и его способность руководить большими коллективами, считает он. Такой подход, каким бы дискриминационным он ни выглядел, применялся в европейском правовом пространстве довольно долго, напомнил Кипшидзе. По его словам, семейный статус должен стать нормой для руководящих должностей.

Ранее в РПЦ определились с отношением к государственной службе.

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