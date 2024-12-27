В РПЦ определились с отношением к государственной службе

Благословление священника на государственную службу является скорее исключением, чем правилом для Русской Православной Церкви. Об этом сообщается в решениях последнего в 2024 году Священного Синода РПЦ.

«Патриарх или Синод могут в виде исключения благословить священника на госслужбу, хотя церковные каноны это возбраняют», — указано в решении Синода.

До этого митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) заявил, что «со смирением и благодарностью» принимает решение Святейшего Синода Русской Православной церкви о своей отставке.

Экс-помощник митрополита Илариона Георгий Сузуки выдвинул обвинения в домогательствах против священнослужителя спустя полгода после «побега» в Японию. В качестве доказательств он предоставил аудио- и видеозаписи, однако позднее они оказались фейком.

Сам Иларион категорически отрицал обвинения в свою сторону. В ответ на них священник рассказал о странностях в поведении молодого человека и о женщине, которая назвалась его матерью, и вымогала у него €384 тысячи.

Ранее митрополит Иларион объяснил обвинения в домогательствах.