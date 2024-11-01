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В РПЦ предложили новый критерий отбора руководителей

РПЦ: при назначении на руководящий пост нужно учитывать семейный статус человека

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При отборе кандидатов на руководящую должность нужно учитывать их семейное положение. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Если у кандидата не получилось создать собственную семью, то под вопросом оказывается и его способность руководить большими коллективами. Такой подход, каким бы дискриминационным он ни выглядел, применялся в европейском правовом пространстве довольно долго», — сказал зампред.

Кипшидзе уточнил, что в данном случае речь не идет о том, что среди несемейных людей нет способных руководителей. По его словам, семейный статус должен стать нормой для руководящих должностей.

В сентябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человеку приносят ощущения счастья добрые дела. Предстоятель РПЦ обратил внимание, что именно с этих священных понятий начинается личное счастье, общественное благополучие и «процветание Отечества».

Ранее в РПЦ нашли связь между геями и квадроберами.

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