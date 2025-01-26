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Собянин рассказал, как сотрудники Московского зоопарка помогают животным

Собянин: Московский зоопарк ведет научную работу для помощи животным
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Московский зоопарк развивает международное сотрудничество и занимается наукой, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

По его словам, столичные зоологи спасают редкие виды животных, ездят в экспедиции и изучают зверей. Например, в 2024 году они наблюдали за манулами и снежными барсами на Алтае, за сайгаками — в Калмыкии, исследовали рацион редких приматов потто и привезли с Курильских островов самую большую сову (рыбного филина), чтобы создать искусственную популяцию.

Отдельно чиновник рассказал о сотрудничестве команды Московского зоопарка с коллегами в Китае и КНДР: они создали в Москве исключительные условия, в которых смогла родиться панда Катюша, и отвозили подаренных президентом РФ животных в Пхеньян.

В 2024 году Московский зоопарк — место притяжения москвичей и гостей столицы — особенно часто радовал новостями. Здесь родилось более полутора тысяч малышей самых разных животных. Еще 300 постояльцев приехали из других регионов и стран, чтобы обосноваться в павильонах самого старого и самого крупного зоопарка страны.

Ранее трансляции с пандой Катюшей стали популярны среди жителей Китая.

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