Трансляции с пандой из Московского зоопарка стали популярны среди жителей Китая

Все больше жителей Китая интересуются трансляциями с пандами из Московского зоопарка, сообщила в своем Telegram-канале директор зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что панда Катюша пользуется у китайцев особой популярностью.

«В Чэнду две мои подписчицы рассказали мне, что Московский зоопарк пользуется огромной популярностью в Китае», — сказала она.

Акулова добавила, что зрители в Китае активно делятся трансляциями из зоопарка в своих социальных сетях.

Она подчеркнула, что в Китае многие жители считают Катюшу одной из самых известных панд.