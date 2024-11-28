Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Трансляции с пандой из Московского зоопарка стали популярны среди жителей Китая

Трансляции с пандой Катюшей в Московском зоопарке полюбились жителям Китая

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Все больше жителей Китая интересуются трансляциями с пандами из Московского зоопарка, сообщила в своем Telegram-канале директор зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что панда Катюша пользуется у китайцев особой популярностью.

«В Чэнду две мои подписчицы рассказали мне, что Московский зоопарк пользуется огромной популярностью в Китае», — сказала она.

Акулова добавила, что зрители в Китае активно делятся трансляциями из зоопарка в своих социальных сетях.

Она подчеркнула, что в Китае многие жители считают Катюшу одной из самых известных панд.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами