Гигантский осьминог, бурая гиена и малайские медвежата. В Московском зоопарке поселились новые жильцы

В 2024 году в Московский зоопарк приехало более 300 животных из других регионов и стран

Отправиться в гости к удивительным млекопитающим Мадагаскара или увидеть своими глазами журавлей, обитающих на Дальнем Востоке? Понаблюдать за обаятельным семейством панд или познакомиться с гигантским осьминогом? Нет ничего невозможного в Московском зоопарке, где представлено более 1200 видов различных животных и птиц. В прошлом году здесь случился настоящий беби-бум: число обитателей пополнили малыши, которые родились в центре Москвы на Большой Грузинской. Об уникальном опыте Московского зоопарка — в материале «Газеты.Ru».

В 2024 году Московский зоопарк — место притяжения москвичей и гостей столицы — особенно часто радовал новостями. Здесь родилось более полутора тысяч малышей самых разных животных. Еще 300 постояльцев приехали из других регионов и стран, чтобы обосноваться в павильонах самого старого и самого крупного зоопарка страны.

Теперь здесь можно увидеть самый редкий вид медведей, занесенный в Красную книгу. Три медвежонка приехали в Россию из Малайзии в рамках природоохранной программы. Кроме того, ряды обитателей Московского зоопарка пополнили снежные барсы, кустарниковые собаки, японские журавли, удивительные обитатели морских глубин и забавные приматы. Важный факт: многие из них родились в Московском зоопарке. А это значит, что животным созданы комфортные условия для жизни. Ведь работа по сохранению редких видов в неволе особенно важна.

Подводный интеллектуал

Один из самых необычных морских обитателей отлично чувствует себя в просторном вольере павильона «Экзотариум». Это гигантский осьминог — самый крупный вид осьминога. Правда, московский житель пока весит всего 3 кг. Ему только предстоит нарастить массу: в природе такие особи достигают 50 кг, а однажды зарегистрировали осьминога массой почти два центнера. Несмотря на свои скромные размеры, осьминог чувствует себя прекрасно и даже проявляет характер. Он был спасен из промышленного отлова, и уже этот факт позволяет считать его счастливчиком.

close Алексей Филиппов/РИА Новости

«Это очень умные животные, не зря их называют приматами океана. Например, наш осьминог вырывает щетки из рук, когда чистим аквариум, — изучает их, потом отдает обратно. Моллюск также очень сильный: может без труда раскрыть своими присосками раковину или поднять стекло аквариума и пуститься в бега, поэтому у нас все на защелках», — рассказывает зоотехник Московского зоопарка Андрей Лапшин.

Гигантский осьминог ведет ночной образ жизни, а днем предпочитает спать, прилепившись к стеклу присосками. Ровно в 14.00 у моллюска обед. Головоногому подают креветок, рыбу и сахалинскую спизулу, а чтобы осьминогу было чем занять свои щупальца, зоологи кладут еду в банки, контейнеры и тубусы с закручивающимися крышками.

Обитателя «Экзотариума» справедливо можно назвать интеллектуалом подводного мира: мозг у него не только в голове, но и в каждом щупальце. Еще у него три сердца и голубая кровь — благодаря высокому содержанию меди в организме. В зависимости от ситуации и настроения моллюск меняет окрас: от серого до красно-бордового. Умный осьминог даже узнает сотрудников, которые за ним ухаживают. К дамам относится благосклонно, а вот мужчин во время чистки аквариума может и водой из шланга окатить. С чем связаны такие предпочтения, зоологи ответить затрудняются.

В гости к Каю и Герде

В павильоне «Приматы» свои поводы для радости. Здесь случился настоящий беби-бум. Родителями стали самец беличьих саймири Кай и его подруга Герда. Это удивительные маленькие обезьянки родом из тропических лесов Южной Америки, которые постоянно находятся в движении. Для РФ беличьи саймири остаются экзотикой.

Поэтому рождение малыша стало большим подарком для зоопарка, его посетителей и большой семьи дружелюбных обезьянок, в которой малыша воспитывают не только родители, но и многочисленные «тетушки».

close Кирилл Зыков/РИА Новости

«Детство обезьян длится до двух лет. У саймири о потомстве заботятся обычно самки: все с удовольствием носят на себе детеныша, кормят и развлекают его. С двух месяцев малыш начинает самостоятельно ходить и пробовать «взрослую» еду: фрукты, овощи, насекомых, креветки и курицу. Наш детеныш совершенно не пугается посетителей, потому что находится в окружении своей большой семьи», — говорит Елена Макарова, заведующая сектором игрунковых Московского зоопарка.

Если вы собрались познакомиться с веселыми обезьянками, не забудьте заглянуть в гости и к их соседям — кошачьим лемурам. Тем более, что они живут совсем рядом и тоже воспитывают новорожденных. Кошачьи лемуры — настоящие звезды острова Мадагаскар, герои мультфильмов и, к сожалению, исчезающий вид, занесенный в Красную книгу. В Московском зоопарке они чувствуют себя как дома и регулярно радуют пополнением. В 2024 году здесь родились две малышки, София и Лили.

«Лемуры живут семейными группами. Первую неделю после рождения детеныши сидят у матери на груди, поближе к соскам, потом переползают на спину. Через пару недель малышей начинают «нянчить» остальные самки. Кошачьи лемуры очень чутко относятся к детенышам: вся группа присматривает за ними, страхует на лесенках, защищает в случае опасности. И так до полутора лет — пока они не станут взрослыми», — рассказывает Эльвира Усачева, заведующая сектором ночного мира и лемуров Московского зоопарка.

Уникальный опыт

Одним из самых ценных пополнений в Московском зоопарке стало рождение детеныша у пары краснокнижных бурых гиен — первых в 160-летней истории зоосада. К сожалению, мама гиененка умерла после родов, поэтому малыш начал свою жизнь в специальном боксе, а выкармливали его зоологи. Скоро гиененку исполнится полгода, недавно он воссоединился со своим отцом и уже готовится выходить к посетителям. Пока же наблюдать за гуляющим по вольеру детенышем можно только через круглые окошки.

«Наш гиененок очень игривый и сообразительный. Он догадался, как работает дверная задвижка в вольере, и уже «охотится» на мягкие игрушки — так же, как охотятся на морских котиков его взрослые сородичи, обитающие в прибрежных районах южноафриканской пустыни. Сейчас москвичи выбирают имя для малыша на платформе «Активный гражданин»», — делится начальник отдела «Млекопитающие» Московского зоопарка Михаил Брагин.

close Пресс-служба Московского зоопарка

Принесло потомство и семейство кустарниковых собак — малоизученных хищников, обитающих в Центральной и Южной Америке. Щенок по кличке Бубльгум стал 29-м малышом, родившимся у самца Вицли-Пуцли и самки Фреи. Сегодня стая из 23 особей занимает большой «коттедж» с просторным двором на старой территории зоопарка, неподалеку от Дома птиц. Упитанный детеныш сразу стал любимцем своих братьев и сестер. Правда, с лета он заметно подрос, так что его теперь сложно от них отличить.

По словам Михаила Брагина, проживающая в зоопарке с 2017 года пара кустарниковых собак привела уже девять выводков. Большая часть детенышей осталась с родителями, кого-то передали другим зоопаркам. При этом новые поколения не размножаются — такая привилегия есть только у «матери семейства».

Новоселы-китоглавы и солнечные медведи

Завсегдатаи Московского зоопарка сразу отметят изменения, которые произошли здесь в 2024 году. Ряд территорий был обустроен под нужды новых жильцов. Так, в большой вольер из Центра воспроизводства переехали снежные барсы по кличке Дайна и Унцик, а на старой территории поселились птицы-китоглавы. У гигантского муравьеда Диего появилась очаровательная подруга Белла. Еще один новый постоялец — белый медведь Терпей, который переехал в Москву из Казанского зоопарка и теперь проживает в просторном вольере с бассейном и высокой снежной горкой.

Кипит жизнь и у дагестанских туров, голубых баранов, капибар и даже немолодых японских журавлей. Все они воспитывают потомство, родившееся в 2024 году. Долгий путь из далекого Ямала проделали детеныши овцебыков, которые считаются современниками мамонтов. «Звездочки» зоопарка — малайские медвежата по кличке Лучик, Звездочка и Маша — постепенно адаптируются к новым условиям. Они очень общительны, любопытны, идут на контакт с сотрудниками зоопарка и активно взаимодействуют друг с другом. Тот факт, что малайские медвежата поселились в Москве, можно считать настоящим подарком для любителей животных всех возрастов. Хочется верить, что встреча с таким медвежонком с желтоватым пятном на груди в виде подковы приносит удачу.

close Пресс-служба Московского зоопарка

«Это самые маленькие и самые редкие представители медведей, они занесены в Международную Красную книгу. В августе к нам приехала Маша, а в конце декабря компанию ей составили Лучик и Звездочка. Медвежата, для которых в зоопарке создали все условия, хорошо себя чувствуют, проявляют отменный аппетит и с удовольствием играют», — рассказывает Михаил Брагин.

Малайские медведи из тропических лесов еще называют солнечными. Уж очень необычная у них окраска. Они хорошо лазают по деревьям, питаются побегами растений, фруктами, медом и насекомыми. Зимой они не впадают в спячку, и в теплых вольерах Московского зоопарка им создали условия, приближенные к их родине. Сотрудники зоопарка надеются, что через пару лет повзрослевшие мишки составят пару и дадут потомство. В неволе малайские медведи могут жить до 30 лет.