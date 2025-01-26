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Украинские военные нанесли удар по деревне в Курской области

Хинштейн: ВСУ обстреляли деревню Гирьи в Курской области, повреждены дома
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Гирьи в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Пострадавших, слава Богу, нет», — написал он.

По словам Хинштейна, в результате удара ВСУ были повреждены четыре дома, а также несколько хозпостроек и гаражей. На место выехал глава Беловского района, который осмотрел последствия атаки.

Врио губернатора напомнил, что деревня Гирьи находится в «серой зоне». Жителям предложили капитально отремонтировать пострадавшие дома силами органов власти или получить сертификат на новое жилье. Хинштейн призвал жителей курского приграничья не возвращаться в «серую зону», поскольку там опасно.

До этого глава региона на встрече с курянами пообещал рассмотреть вопрос о введении комендантского часа для приграничных районов Курской области, а также заявил о намерении увеличить объемы строительства жилья из-за его нехватки для реализации жилищных сертификатов переселенцами из приграничья.

Ранее Хинштейн призвал сделать публичными списки пропавших в Курской области.

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