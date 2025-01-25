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Хинштейн призвал сделать публичными списки пропавших в Курской области

Хинштейн: списки пропавших в курском приграничье должны быть доступны родным
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Списки пропавших без вести жителей приграничных районов Курской области должны быть открытыми для тех, кто хочет найти своих родных и близких. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в ходе встречи с переселенцами, передает ТАСС.

«Считаю, что эти списки должны быть открыты, они должны быть гласны, и они должны быть публичны», — заявил он.

По словам врио губернатора, родственникам пропавших важно знать, что их близкие не исчезли для государства. Кроме того, данный вопрос важно освещать для международной общественности. Хинштейн подчеркнул, что главной задачей является возвращение людей, и многие меры, которые для этого принимаются, носят не публичный характер.

Он добавил, что 28 января пройдет встреча с инициативными группами, в ходе которой изучат списки пропавших без вести.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия делает все возможное для спасения жителей Курской области, которые оказались под контролем Украины. По ее словам, несколько месяцев продолжались поиски курян, которые оказались на территории временно подконтрольной ВСУ, за помощью обращались их родственники.

Ранее Путин установил ежемесячную выплату для детей пленных и пропавших без вести военных.

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